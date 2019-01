Goud voor François en Marie-Louise DBS

12 januari 2019

15u24 0 Meise François De Donder (71) en Marie-Louise Van De Voorde (68) uit Westrode hebben zopas hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd.

Ze stapten op 6 december 1968 in het huwelijksbootje. Het koppel kreeg drie kinderen, een zoon en twee dochters, die hen op hun beurt al acht kleinkinderen schonken. Zowel François als Marie-Louise werkten als bediende bij Meroso Foods, een bedrijf in het naburige Kapelle-op-den-Bos dat onder meer chocolade truffels produceert. Nu ze gepensioneerd zijn gaat het hun vrije tijd volledig naar Jo Vally, de charmezanger die ook in Westrode woont. “Wij vergezellen hem vanuit de fanclub bij al zijn optredens, fotosessies en opnames.”