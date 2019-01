Gezocht: voorzitters en bijzitters voor verkiezingen DBS

29 januari 2019

17u57 0 Meise De gemeente Meise is al vooruitziend met het oog op de verkiezingen van zondag 26 mei. Er wordt een oproep gelanceerd naar kandidaten om voorzitter of bijzitter te zijn in een stem- of telbureau.

“Ben je bovendien 18 jaar of ouder, inwoner van Meise en stemgerechtigd? Aarzel niet en meld je aan”, klinkt het. Het is stilaan traditie dat de zoektocht naar voldoende voorzitters en bijzitters steeds weer een serieuze puzzel is voor de vrederechters en dat er heel wat uitvluchten en excuses de revue passeren.

Met de nog recente verkiezingen van oktober in het achterhoofd, laat het zich raden dat het deze keer zeker niet vlotter zal verlopen. Kandidaten wordt gevraagd te mailen voor 20 maart naar verkiezingen@meise.be.