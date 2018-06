Gewonde bij zwaar ongeval op A12 30 juni 2018

Bij een zwaar verkeersongeval op de A12 richting Brussel in Wolvertem is gisteravond één persoon afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder verloor omstreeks 20.30 uur de controle over het stuur en kwam vermoedelijk tegen de vangrail terecht. Hij zat gekneld in zijn wagen en moest bevrijd worden door de brandweer. Hoe zwaar de verwondingen van het slachtffer waren, was gisteravond niet duidelijk. Door het ongeval, waarbij slechts één wagen betrokken was, was de A12 een tijdlang volledig afgesloten. Het verkeer richting Brussel moest de snelweg verlaten ter hoogte van het kruispunt met de Kerkhofstraat in Londerzeel om vervolgens een lokale omleiding te volgen. (RDK/VDBS)