Gemeenteraad kleurt blauw tegen dikkedarmkanker DBS

19 maart 2019

09u19 0 Meise De gemeenteraad kleurde maandagavond blauw. De maand maart is namelijk de actiemaand tegen dikkedarmkanker, met het blauwe lintje als symbool. De gemeente Meise zet mee in op preventie en dus droegen de gemeenteraadsleden een blauw lintje of kledingstuk.

“Als verpleegkundige en voormalig OCMW-voorzitter weet ik maar al te goed hoe belangrijk preventie en vroegtijdige opsporing zijn. Daarom hebben we een infostand geplaatst in het administratief centrum. Zo hopen we burgers te overtuigen om mee te doen aan de test”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA).

“In Vlaanderen neemt ruim de helft van de uitgenodigde mannen en vrouwen momenteel deel aan de test. Dat is goed, maar kan nog een flink stuk beter. Sensibilisering speelt hierbij een belangrijke rol en daar willen wij als lokaal bestuur mee onze schouders onder zetten”, aldus schepen voor gezondheid Erwin De Clerck (PRO).

Klein gebaar

“Ik ben blij dat alle raadsleden ingingen op mijn oproep om een blauw lintje op te spelden of een blauw kledingstuk te dragen. Het is misschien een klein gebaar, maar elke burger die we hiermee kunnen overtuigen om de test te doen, is er een gewonnen“, voegt gemeenteraadsvoorzitter Katrien Uyttersprot toe.

Elk jaar krijgen meer dan 6.500 Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. Dikkedarmkanker is daarmee de tweede meest voorkomende kanker zowel bij vrouwen (na borstkanker) als bij mannen (na prostaatkanker). Vroegtijdige opsporing verhoogt de kansen op genezing aanzienlijk. Daarom zet Vlaanderen in op een gericht bevolkingsonderzoek voor vrouwen en mannen van 51 tot 74 jaar.

Je hoeft geen test te kopen bij de apotheker: iedereen die in aanmerking komt, krijgt van de Vlaamse overheid een gratis test toegestuurd per post. Heb je er geen gekregen en denk je toch in aanmerking te komen, surf dan naar https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/persoonlijke-uitnodiging. Je komt er alles te weten over de test.