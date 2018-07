Gemeentelijk petanquetornooi 25 juli 2018

Voor het negentiende jaar op rij organiseert de sportdienst in samenwerking met badmintonclub 'Pimpernel Meise' het gemeentelijk petanquetornooi voor al wie graag met vrienden een balletje gooit. In teams van drie personen mag men vanaf 13 uur een ganse namiddag de polsen komen losgooien. Wie de poules wint, stoot door naar de halve finales en wie weet de finale. Spelplezier staat alleszins voorop. Ook dit jaar vindt het tornooi plaats aan de sporthal in Meise. Inschrijven is verplicht en kan nog tot 25 juli op www.meise.be. Kostprijs: 6 euro per ploeg. (DBS)