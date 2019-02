Gemeente wil meer inwoners aan het sporten krijgen DBS

15 februari 2019

12u52 0 Meise De gemeente Meise doet ook het komende jaar mee met het project ‘Sporters beleven meer’ van Sport Vlaanderen. Dat project stelt gemeenten voor een aantal uitdagingen om meer mensen aan het sporten te krijgen.

In totaal zijn er zeven uitdagingen: G-sport, social media, gezinssport, maand van de sportclub, schoolsport, sporten in de natuur en sport op het werk. Voor elke categorie maakt de gemeente kans om een geldprijs van 750 euro te winnen.

“Doel is om te slagen in minstens 5 van de 7 uitdagingen”, zegt Sportschepen Jonathan De Valck (N-VA). “Het afgelopen jaar lukte dat al een eerste keer. Meise is een heel sportieve gemeente, en dat willen we bewijzen. Nu gaan we in samenwerking met de Sportraad werken aan acties om de ‘sporters beleven meer’-award binnen te halen.”