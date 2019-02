Gemeente weigert vergunning voor omstreden bouwproject in centrum Dimitri Berlanger

27 februari 2019

10u35 0 Meise Het gemeentebestuur heeft een vergunning geweigerd voor een omstreden nieuwbouwproject in het centrum. Daar voorziet een projectontwikkelaar de bouw van 33 assistentiewoningen en twee meergezinswoningen. Buurtbewoners maar ook het jeugdhuis Knodde en de lokale chiro maakten zich grote zorgen. De gemeente gaat met alle partijen verder op zoek naar een compromis. Ook de bouwheer, die een nieuwe aanvraag zal indienen, is daarbij betrokken.

Een nieuw project met 33 assistentiewoningen en twee meergezinswoningen aan de August Van Doorslaerlaan, Brusselsesteenweg en Krogstraat is een doorn in het oog van de buurt. Vooral het jeugdhuis en de chiro, die samen onder een dak zitten aan de overkant, houden hun hart vast omdat ze vrezen voor klachten over geluidsoverlast.

Samen met een plaatselijk buurtcomité hebben ze eerder al ruim 1.500 handtekeningen verzameld met een online petitie. “Dat geeft duidelijk aan dat er geen draagvlak voor dit project is”, klonk het bij de tegenstanders. “We vragen aan het gemeentebestuur om geen bouwvergunning af te leveren. Het bedreigt niet alleen de werking van de jeugdbewegingen, maar heeft ook een te grote impact op de mobiliteit. Het centrum kan de files nu al niet slikken en de parkeerdruk is enorm.”

De gemeente ging op zoek naar een compromis en zat rond de tafel met alle betrokken partijen. “We waren er zeer dichtbij maar hebben uiteindelijk geen overeenstemming gevonden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux (Samen Anders). “De beslissing tot weigering komt er omdat er een te grote afwijking van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) is in de voorliggende plannen. Er zijn niet voldoende parkeerplaatsen voorzien, de vierde bouwlaag is te groot en de verbouwing van een pand op de Brusselsesteenweg is ook niet conform het RUP.”

“We gaan wel de gesprekken voortzetten in de hoop uiteindelijk toch een compromis te vinden. De bouwheer zal ook een nieuw dossier met nieuwe plannen indienen. Er komt dan ook sowieso een nieuwe openbaar onderzoek.”