Gemeente maakt voetpaden rolstoelvriendelijk 03 mei 2018

02u35 0

De gemeente laat voetpaden en oversteekplaatsen tussen de drie rusthuizen aanpassen, zodat ook rolstoelgebruikers er vlot kunnen passeren. De bedoeling is om het initiatief later ook uit te breiden naar Meise-centrum en andere plaatsen.





"Ik ijver al twee jaar om de toegankelijkheid van het publiek domein te verbeteren voor rolstoelgebruikers en senioren die een looprekje gebruiken", zegt schepen van Sociale Zaken Gerda Van den Brande (N-VA). Nu trok ze samen met OCMW-raadsleden Annie Van Acoleyen en Karin de Petter op pad met een rolstoel langs-heen de straten die de drie rusthuizen in Wolvertem met elkaar verbinden. Het gaat om OCMW-rusthuis van Hoorick in de Karel Baudewijnslaan, woonzorgcentrum Moutershof in de Zep en rusthuis Oase in de Tramlaan. "Vooral de oversteekplaatsen en voetpaden werden met een rolstoel uitgeprobeerd. Uit deze rondgang bleek al snel dat er nog heel wat aanpassingen moeten gebeuren."





De pijnpunten werden met schepen van Openbare werken Paul Van Doorslaer (N-VA) en in samenspraak met de gemeentelijke ingenieur onder de loep genomen. "De technische dienst heeft de twee eerste oversteekplaatsen deze week al met succes aangelegd", zegt Van Doorslaer. "De bedoeling is dat de andere stoepen snel volgen. Nadien wordt het testparcours uitgebreid naar Meise-centrum en verschillende andere publieke plaatsen in onze gemeente." (DBS)