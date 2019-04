Gemeente en Natuurpunt pleiten in brief naar ministers voor ecoduct: “A12 vormt onoverbrugbare barrière voor de natuur” Dimitri Berlanger

03 april 2019

14u27 0 Meise Het gemeentebestuur en Natuurpunt pleiten in een brief aan ministers Van den Heuvel (Leefmilieu) en Weyts (Mobiliteit) samen voor een ecoduct over de A12. “Een ecoduct in Meise geeft een meerwaarde voor mens, dier en natuur. Vandaag is er namelijk helemaal geen oversteekmogelijkheid op een traject van zo’n 4 kilometer en binnenkort vormt de sneltram een nog grotere barrière”, luidt hun betoog.

De ruimte tussen de dorpskernen van Wolvertem en Westrode vormt het laatste stukje ongerepte natuur van enige omvang tussen Antwerpen en Brussel. “Zodra je voorbij Westrode (richting Antwerpen) rijdt, is alles bebouwd en verhard”, zegt Frank Vermoesen, voorzitter van Natuurpunt Meise. “Die open groene ruimte verbindt verschillende natuurgebieden zoals het Neromhof, de Beemden, het Leefdaalbos en het Velaartbos. Op iets verdere afstand vormt het een corridor tussen Europese beschermde natuurgebieden zoals het Buggenhoutbos (westen) en het Bos van Aa - Gravenbos.”

Veel slachtoffers op A12

Het gemeentebestuur van Meise en Natuurpunt slaan nu de handen in mekaar om te pleiten voor een ecoduct. In haar bezwaar tegen de plannen van de sneltram vroeg de gemeente overigens in 2017 ook al een ecoduct. “De A12 vormt een onoverbrugbare barrière voor de natuur. De komst van de sneltram - die langsheen de A12 zal lopen - zal die nog verder versterken.”

Er zijn dan ook nergens over het hele traject veilige oversteekmogelijkheden. “Daardoor maakt de A12 vandaag veel slachtoffers, in het bijzonder bij de reeën. Dat is natuurlijk gevaarlijk voor mens en dier. Bovendien past de bouw van een ecoduct in de noodzaak om het verlies aan bos lokaal te compenseren, zoals het gemeentebestuur vraagt. Een ecoduct kan behalve voor dieren ook een verbinding creëren voor de mens. Vandaag is er geen enkele oversteekmogelijkheid tussen het kruispunt aan de Kerkhofstraat- Londerzeelsesteenweg en Wolvertem (Verbindingsweg).”

De A12 is een onoverbrugbare barrière voor de natuur. De sneltram zal de situatie nog verergeren. Een ecoduct op deze plek is dan ook hoogstnoodzakelijk Frank Vermoesen

“Dat is voor vele fietsers en voetgangers een te lange barrière van zo’n 4 kilometer”, aldus schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA). Daarom kan er samen met het ecoduct ook een fietsoversteek gemaakt worden die aansluit op de geplande fietssnelweg.”

Actiedagen

In een brief roepen zowel het gemeentebestuur als Natuurpunt de bevoegde ministers nu op om zo’n ecoduct ernstig te overwegen. Om de oproep kracht bij te zetten, organiseert Natuurpunt Meise een terreinbezoek aan het nieuwste ecoduct in Hoeilaart op 12 mei en later in het najaar volgt er nog een actiedag.

“Natuurlijk ligt het dierenwelzijn de minister heel na aan het hart”, klinkt het op het kabinet van Ben Weyts. “Maar de A12 kost ook veel mensenlevens. Het is de prioriteit van de minister om de kruispunten op de A12 veiliger te maken om mensenlevens te redden. Een ecoduct kan pas voor daarna zijn.”