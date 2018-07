Geen gemeentelijke bussen voor Oppemse pendelaars 20 juli 2018

02u43 0 Meise De vraag van het kartel 'Samen Anders' om gemeentelijke bussen in te zetten om pendelaars uit het gehucht Oppem uit de nood te helpen stuit op een 'njet' van het gemeentebestuur.

Tot eind augustus laten bussen van De Lijn het gehucht links liggen door de grote rioleringswerken op de Kardinaal Sterckxlaan. Ze hebben er immers te weinig plaats om te keren.





Samen Anders zorgt sinds 16 juli voor een eigen shuttledienst met vrijwilligers. Die brengen de Oppemse pendelaars 's ochtends en 's avonds van en naar de dichtstbijzijnde bushalte op de Nieuwelaan. De partij stelde daarom de vraag of de gemeente die taak niet kon overnemen. "Wat maar normaal zou zijn", vindt raadslid Roel Anciaux.





Volgens schepen Paul Van Doorslaer (N-VA) zijn echter veel chauffeurs op vakantie en worden diegene die wel aan het werk zijn mee ingezet bij de Technische Dienst. "Bovendien is zo'n shuttledienst voorzien niet de taak van de gemeente maar van het gewest. De vraag is gesteld aan De Lijn, maar zij hebben geweigerd." Het voorstel van Samen Anders wordt sowieso nog besproken op de gemeenteraad van 31 juli. (DBS)