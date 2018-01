Ganzen en eenden doodgeschoten in Neromhof POLITIE ONDERZOEKT LINK MET VERMOEDELIJKE STROPERS DIE DEZE WEEK WERDEN BETRAPT DIMITRI BERLANGER

Er zijn de voorbije maanden verschillende eenden en ganzen dood teruggevonden aan de vijver van het gemeentelijke park Neromhof. Een zopas teruggevonden gans werd door een dierenarts onderzocht en het dier bleek dodelijk geraakt door een kogeltje, zo goed als zeker afkomstig van een luchtkarabijn. De zaak werpt een ander licht op de twee vermoedelijke stropers die er afgelopen week werden betrapt.

Het gemeentelijk park Neromhof is een deel van de groene zone aan de oostkant van de A12. Het is dan ook ten strengste verboden om er te jagen. Dinsdagavond was het dan ook alle hens aan dek toen een buurtbewoner uit de Neromstraat via zijn bewakingscamera's twee mannen had zien aankomen en met een geweer op de rug het bos zien inwandelen. Christian Houthuys van de wildbeheerseenheid Neder-Brabant en jachtrechthouder in Meise, werd erbij geroepen en ook de politie kwam ter plaatse. Uiteindelijk werd één man opgepakt en kogeltjes, bestemd voor een luchtkarabijn, in beslag genomen. De man is later weer vrijgelaten, want er waren geen andere elementen om hem aan te houden. Daarmee leek de zaak een stille dood te zullen sterven want de wapens zelf werden niet teruggevonden.





Lukas Op een röntgenfoto van een dode gans is een kogeltje te zien dat nog in het lijf zit.

Longen doorboord

Christian Houthuys kreeg kort daarop echter vanwege de visclub in het Neromhof te horen dat er de voorbije maanden verschillende dode eenden en ganzen werden aangetroffen en van het water geschept. "Ook nu was er opnieuw een dode gans gevonden", vertelt Houthuys. "Ik ben die gaan ophalen en heb het dier wat afgepluimd omdat ik benieuwd was naar de doodsoorzaak. Daarbij zag ik iets dat verdacht veel op een schotwonde leek. Ik ben ter bevestiging naar een dierenarts getrokken. Op de röntgenfoto's bleek dat er inderdaad een kogeltje in het dier stak. Het dier moet heel erg hebben afgezien want de longen waren doorboord."





Volgens Houthuys is één en één dan ook twee. "Ik ben ervan overtuigd dat het om die mannen gaat van deze week. Ik geloof niet dat het het werk is van een dierenbeul die voor zijn plezier op die eenden schiet. De dode dieren die zijn achtergebleven konden ze waarschijnlijk gewoon niet bereiken. Er is trouwens ingebroken in het bootshuis heb ik gehoord. Het bootje dreef los op het water. Waarschijnlijk zullen zij dat gebruikt hebben om hun buit binnen te halen."





Slechte beveiliging

Voorzitter Mario Heyvaert van de visclub bevestigt dat er sinds begin november een vijftal dode eenden en ganzen werden aangetroffen. Of de inbraak in het bootshuis met de zaak te maken heeft betwijfelt hij. "Die beveiliging is al jarenlang een probleem. We hebben dit dan ook al meermaals aangekaart bij de gemeente."





Man met geweer

Houthuys trok opnieuw naar de politie met het verslag van de dierenarts en liet het toevoegen aan de eerdere klacht die al door hemzelf en de wildbeheerseenheid was ingediend eerder deze week. "Het zijn exact het soort kogels die door de politie deze week in beslag werden genomen. Die zijn afgeschoten met een luchtkarabijn vermoedelijk met pomp waardoor de impact groter is. Ik hoop dat er snel iets wordt gedaan. Een vrouw wist mij overigens te zeggen dat er al weken iemand rondloopt in het park met een geweer op zijn schouder. Gewoon op klaarlichte dag. Dit moet stoppen..."





Volgens de politie van de zone KLM loopt het onderzoek nog volop. "Er is een identificatie gebeurd en er zullen nog mensen moeten verhoord worden", zegt korpschef Alain Meerts. "Of dit nieuw gegeven iets met het voorval van deze week te maken heeft, zal dus nog moeten blijken. Uiteindelijk zal het parket dan beslissen wat er verder moet gebeuren."