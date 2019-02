Ga eens op congres in Plantentuin of Brusselse Beurs: Vlaanderen promoot unieke erfgoedlocaties DBS

26 februari 2019

14u30 0 Meise Vlaanderen wil zich op de kaart zetten als unieke locatie voor grote congressen en lanceert daarvoor het merk ‘Flanders Heritage Venues’. Bij het netwerk van meetinglocaties in een opmerkelijke erfgoedomgeving prijkt ook de Plantentuin van Meise.

Voor de toeristische sector zijn congressen een groeimarkt. Een congrestoerist geeft bovendien meer uit dan een gewone toerist: gemiddeld 230 euro per nacht, tegenover maximaal 147 euro voor een gewone toerist. “Zakenlui zijn gulle sponsors van onze economie. Het is een fantastische groeimarkt die we absoluut willen aanboren”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA).

Met Flanders Heritage Venues, een netwerk aan unieke erfgoedlocaties voor congressen, wil Vlaanderen zich onderscheiden. Het netwerk bevat nu al zes locaties. Het gaat om ‘Flanders Meeting & Convention Center Antwerp’ (het vernieuwde congrescentrum naast de Zoo in Antwerpen), ‘Botanic Gardens’ (het vroegere Elzenveld Hotel in Antwerpen), ‘Thor Central’ (mijngebouw in Waterschei), ‘Bokrijk’ (kasteel en twee historische huizen), ‘De Hoorn’ (voormalige Stella Artois-brouwerij in Leuven) en ‘Het Predikheren’ (het predikherenklooster in Mechelen).

Nog elf sites

Op termijn komen er nog eens elf sites bij het netwerk. Het gaat om het Augustijnenklooster (Gent), House Le Neuf (Edegem), de Handelsbeurs van Antwerpen, Plantentuin Meise, Alden Biezen (Bilzen), de oude mijnsite van Heusden-Zolder, de Heilige Magdalenakerk (Brugge), het Provinciaal Hof (Brugge), het Kursaal in Oostende, Hotel de la Poste (site Thurn en Taxis in Brussel) en de Beurs van Brussel.

Minister van Weyts heeft meer dan 3 miljoen euro vrijgemaakt voor begeleiding en promotie van unieke congreslocaties. Daarbovenop heeft hij ongeveer 12 miljoen euro geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van Vlaamse congresinfrastructuur “Tegen 2021 willen we meer dan 300 internationale associatiecongressen naar Vlaanderen halen”, besluit Weyts.