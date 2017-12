Fusieschool knutselt en sport voor 'Bednet' 03u00 12 Foto Lukas Ouders en kinderen konden onder meer genieten van een bekertje warme chocolademelk.

Ook de Fusieschool doet mee aan 'De Warmste Week' van Studio Brussel. Gisterenmiddag werden verschillende acties georganiseerd ten voordele van vzw 'Bednet', dat synchroon internetonderwijs aanbiedt. De keuze voor dit goede doel was niet toevallig, want Thibaut, een jongetje uit het derde kleuterklas kan daardoor thuis via de computer toch de lessen volgen.





De school zette verschillende activiteiten op poten. De kleuters knutselden erop los en het resultaat werd aan een democratisch prijsje verkocht aan de ouders. Ook de verkoop van warme chocolademelk moest geld in het laatje brengen. De leerlingen van de lagere school hielden dan weer een stap- en zwemmarathon, waarvoor ze zich lieten sponsoren. (DBS)