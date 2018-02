Elektrische rolstoel voor Nathan dankzij benefiet 06 februari 2018

02u49 0

De benefietactie voor Nathan Bundy, een jonge 23-jarige Meisenaar die na een motorongeval in 2016 volledig verlamd geraakte, heeft een onverhoopt groot bedrag opgeleverd. Met de opbrengsten van het spaghetti-event begin december in het Willy Vandenberghecentrum hoopten vrienden en sympathisanten een groot deel te kunnen bijdragen voor de aankoop van een elektrische rolstoel van 22.500 euro. Een kleine 1.000 Meisenaren lieten hun goed hart zien en kwamen een spaghetti eten voor Nathan. Het doel blijkt intussen meer dan bereikt, want zopas werd in restaurant Hof ter Imde, in aanwezigheid van sponsors en vrijwilligers, een cheque ter waarde van 22.500 euro overhandigd aan Nathan en zijn familie. (DBS)