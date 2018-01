Eerste vis in Birrebeek gespot 02u44 0

Natuurpunt Meise heeft in de Birrebeek in het Velaartbos voor het eerst in jaren opnieuw vis gespot. Het ging om een schooltje van in totaal een tiental grijzige visjes van enkele centimeters groot, vermoedelijk stekelbaarsjes. Voor Natuurpunt dat al vaak de slechte waterkwaliteit van de Birrebeek aankloeg, een geweldige opsteker.





"Jarenlange werven voor de bouw van afvalwatercollectoren door Aquafin en een verbetering van de lokale rioleringen die er op aansluiten, beginnen nu toch tastbaar vruchten af te werpen."





(DBS)