Eerste paal voor nieuw wandelnetwerk Brabantse Kouters 13 juni 2018

02u49 0 Meise Aan de Heerbaan in Oppem bij Meise is gisteren gestart met de plaatsing van houten palen en de wit-rode knooppuntborden, de bewegwijzering van het nieuwe wandelnetwerk Brabantse Kouters. Dat zal liefst 365 km beslaan.

Toerisme Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Brabantse Kouters hebben samen met Londerzeel, Opwijk, Meise, Asse, Affligem, Merchtemen Wemmel, een wandelknooppuntennetwerk in de regio ontwikkeld. "Van juni tot september zullen steeds meer houten palen met de typische wit-rode knooppunt-bordjes in het landschap verschijnen", zegt gedeputeerde Monique Swinnen. "In het totaal komt dit neer op 300 houten palen en 3.400 bordjes. Er worden 15 startplaatsen ingericht."





De plaatsing van de wegwijzers op het terrein is één van de laatste stappen in de hele ontwikkeling van het netwerk. In totaal zijn een 700-tal km aan wegen in het gebied gescreend. Hiervan werden uiteindelijk 365 km weerhouden om effectief te bewegwijzeren. Dit wandelnetwerk gaat ook de provinciegrenzen over. Zo komen er nog 115 km bij in de gemeenten Aalst en Buggenhout. Verder kan men in Londerzeel naadloos doorwandelen op het bestaande wandelnetwerk Stille Waters. Het netwerk takt ook aan op de Groene Wandeling in Laarbeekbos. Op 3 plaatsen werd ervoor gezorgd dat men de A12 kan doorsteken en verder kan wandelen in het oostelijk deel van de Brabantse Kouters op digitale knooppunten via een routeplanner en een app. De infogids en de kaart van het wandelnetwerk Brabantse Kouters-West is vanaf half september te koop. (DBS)