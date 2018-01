Eerste Konijnenfestijn Rotary Club 27 januari 2018

03u30 0

Rotary Club Meise-Bouchout organiseert op 27 en 28 januari voor het eerst een 'Konijnenfestijn'. Iedereen is welkom in zaal De Mispelaer in Nieuwenrode op zaterdag van 17 tot 21 uur en op zondag van 12 tot 15 uur. Er is keuze uit een starthapje, drie varianten van een heerlijk konijnengerecht en een dessert. De opbrengst gaat naar Chiro Eversheim Plus en scouts Nieuwenrode voor hun nieuwe lokalen en kampeermateriaal. Kaarten kan je kopen bij de leden van Rotary Club Meise Bouchout of via mail: info@rotarymeise-bouchout.be





(DBS)