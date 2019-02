Een teletijdmachine terug in de tijd: 't Moment doet fifties en sixties herleven Nieuwe uitbaters gemeentelijke ontmoetingsruimte kiezen voor retrostijl inclusief blues- en jazzoptredens Dimitri Berlanger

22 februari 2019

10u30 0 Meise Wie ontmoetingsruimte ‘t Moment binnen wandelt, stapt meteen zo'n 60 jaar terug in de tijd. Vintage lederen zetels, een jukebox en de typische retro reclameborden geven het interieur een swingende look . Uitbaters Dieter Van Humbeek en Marina Demol uit Grimbergen organiseren ook elke maand een muziekoptreden. “We willen het trefpunt van de verenigingen en het gemeenschapsleven in Meise zijn, maar gaan ook focussen op avondopeningen.”

‘t Moment, schuin tegenover de kerk, sloot de deuren in juni vorig jaar. Het pand is eigendom van de gemeente en heeft nu nieuwe uitbaters gevonden. Dieter Van Humbeek (59) en Marina Demol (52) brengen hun eigen bijzondere accenten mee. “We gaan vooral meer focussen op avondopeningen dan vroeger”, zegt Dieter. “’t Moment moet méér zijn dan gepensioneerden en wandelaars die hier koffie komen drinken. Die zijn zeer welkom uiteraard, maar we willen ook ‘s avonds leven in de brouwerij brengen." En dus zijn Dieter en Marina van plan om elke maand een muziekoptreden te organiseren. “Dat kan blues of jazz zijn maar ook een coverband is welkom. Wie weet komen er wel jamsessies van. We zijn ervan overtuigd dat er voor dat soort avonden zeker een publiek is. Denk maar aan de mensen die in het teloorgegane cafés De Pomp en het Stamineeke zaten.”

Uiteraard blijven mensen die na de misviering op zondag een pint komen drinken, de sportclubs, wielertoeristen, wandelaars en kaarters even welkom. “We willen het trefpunt van de verenigingen en het gemeenschapsleven in Meise blijven. Ook wie een feestje wil organiseren, kan bij ons terecht. Binnenkort bieden we zelfs kleine snacks aan.”

Geen reftergevoel meer

Aan het sfeervolle interieur zal het niet liggen. “We hebben onze passie voor de jaren vijftig en zestig meegebracht. Een jukebox uit 1964, gevuld met singles uit die periode, vintage ‘diner’ meubels, en oude reclameborden moeten komaf maken met het vroegere ‘reftergevoel’ dat hier soms overheerste.”

Beiden kijken enorm uit naar de nieuwe uitdaging die ze er naast hun reguliere job bijnemen. “Ik ben freelance lesgever in de veiligheidssector”, zegt Dieter. “Maar ik wil dat stilaan wat afbouwen.” Zijn vrouw Marina werkt als kinderbegeleidster, maar zal haar echtgenoot helpen.

Het eerste muziekoptreden vindt plaats op vrijdag 1 maart om 20 uur. Dan brengt DC Snakebuster Amerikaanse bluesnummers. Het optreden is gratis. “Daarmee willen we de oude klanten belonen, omdat ze hier na al die maanden terug staan. We krijgen ook al heel veel positieve reacties. De mond-aan-mondreclame doet zijn werk.”

Hard werken

Dieter en Marina beseffen goed waaraan ze beginnen. “De horeca dat is hard werken en je best doen om de mensen goed te ontvangen. Een babbeltje doen, luisteren naar wat de mensen te zeggen hebben en soms zelfs hun hart laten luchten. Maar het belangrijkste is: het met volle goesting doen.”

‘t Moment is elke donderdag en vrijdag vanaf 14 uur open, op zaterdag vanaf 7.30 uur en op zondag vanaf 8.30 uur.