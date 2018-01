Eddy Merckxvrienden zoeken... vrienden 02u38 0

Wielertoeristenclub Eddy Merckxvrienden zoekt nieuwe leden. De club is onderverdeeld in een A-ploeg (+/- 30km/u), B-ploeg (+/-26km/u) en een C-ploeg (+/- 23 km/u). Tijdens de wintermaanden (november tot februari) wordt aan de Sportschuur gestart om 9.30 uur. Vanaf maart tot oktober worden gevarieerde ritten gereden. In maart en april wordt gestart om 9 uur, vanaf mei tot september om 8.30 uur. Je kan volledig vrijblijvend komen proefrijden tot zondag 1 april. Nadien kun je beslissen om je lid te maken. Voor meer inlichtingen bij Miel De Boeck, 02/269.02.02 0475/82.31.78. deboeck-joostens@hotmail.com