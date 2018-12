Eddy Merckxvrienden zoeken leden DBS

Meise Wielertoeristenclub Eddy Merckxvrienden zoekt nieuwe leden voor de start van het nieuwe wielerseizoen in maart.

Tijdens de wintermaanden (november tot februari) is een vaste rit van 55 km voorzien. Vanaf maart tot oktober worden gevarieerde ritten gereden met oog voor opbouw van de conditie. De club heeft een A-ploeg (+/- 30km/u), B-ploeg (+/-26km/u) en een C-ploeg (+/- 22 km/u). Iedereen is welkom om eens te komen proefdraaien. Meer info of vragen, mail dan naar wtcemv@gmail.com.