Dominique en Denise vieren diamanten bruiloft 29 juni 2018

Dominique Van Campenhout en Denise Cammu uit Meise hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd. Nadat ze elkaar op de kermis hadden leren kennen, stapten ze in 1958 in het huwelijksbootje. Nadien kregen ze een dochter en een kleinkind. Tegenwoordig houdt Dominique nog van tuinieren en fietsen. Denise vindt plezier in het schoonmaken van haar woning en het lezen van boeken.





(RDK)