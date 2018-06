Domein Terassel staat te koop 06 juni 2018

Het fameuze 'Domein Terassel', een van de pareltjes in de gemeente, staat te koop. De villa heeft een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 920 vierkante meter. Er zijn onder meer tien zeer ruime slaapkamers. Het goed is gelegen in een park in landschappelijke stijl van 3,2 hectare. Heel wat Meisenaren kennen de locatie, omdat het de voorbije jaren werd gebruikt als restaurant en feest- en receptiezaal. Die functie blijft volgens de vastgoedmakelaar ook in de toekomst een optie. De site is ook opgenomen in de inventaris van landschappelijk erfgoed. Het was de Schaarbeekse rentenier Pierre Parmentier die in 1890 de oorspronkelijke villa bouwde op de hoek van de Nieuwelaan en de Vilvoordsesteenweg. Parmentiers kasteeltje werd in 1914 samen met het nabijgelegen Neromhof en het kasteel van Leefdaal door de Duitsers in brand gestoken. De heropbouw leidde tot het huidige uitzicht. Wie geïnteresseerd is, houdt best rekening met een prijskaartje van liefst 2,3 miljoen euro. (DBS)