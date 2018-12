Dit is dé racebaan van Vlaanderen: snelheden tot 208 km/u. “We zien ze voorbijvliegen vanuit onze zetel” Bewoners Merchtemsesteenweg kijken zelfs niet op van 205 km/u op ‘racecircuit’

Dimitri Berlanger

30 november 2018

16u49 9 Meise De Merchtemsesteenweg in Meise lijkt wel dé racebaan van het land. Al voor de tweede keer dit jaar werd een bestuurder geflitst die meer dan 200 km/u reed. En dat terwijl maar 70 km/u toegelaten is. Bij die laatste controle reed ook liefst 50 procent van de bestuurders er te snel. De omwonenden kijken er niet meer van op. “We zien en horen ze voorbijvliegen vanuit onze zetel.” De politie is de laagvliegers intussen beu. “We willen hierover samenzitten met het nieuw bestuur. Het is te veel aan het worden”, zegt korpschef Alain Meerts (KLM).

Opnieuw is een bestuurder vorig weekend tegen een hallucinante snelheid van 205 km/u geflitst op de Merchtemsesteenweg in Meise. In april reed op dezelfde kaarsrechte weg, waar een snelheidsbeperking van 70 km/u geldt, ook al een bestuurder tegen 208 km/u voorbij het flitstoestel. Bij de laatste controle reed ook liefst 50% van de bestuurders er te snel. 35 chauffeurs werden daarbij geflitst aan meer dan 100 km/u.

Soms rijden ze zo snel dat je ze hoort aankomen van in de verte en voor je je hoofd hebt gedraaid zijn ze alweer uit het zicht verdwenen Nathalie Peeters, buurtbewoonster

“We zien ze ’s avonds voorbijvliegen vanuit onze zetel”, vertelt buurtbewoonster Nathalie Peeters. “Soms rijden ze zo snel dat je ze hoort aankomen van in de verte en voor je je hoofd hebt gedraaid zijn ze alweer uit het zicht verdwenen. De kaarsrechte weg nodigt ook wel uit tot hard rijden. Het gebeurt in beide richtingen maar vanuit Merchtem ben je dan nog extra gelanceerd. Het is bijna dagelijkse kost dat er hier enorme snelheden gehaald worden. Gierende banden, daar verschieten wij niet meer van. Het is wel opvallend dat er op die vijf jaar dat we hier wonen nog geen enkel zwaar ongeval gebeurd is.”

“Het is vooral ‘s nachts en in het weekend dat het gaspedaal héél zwaar wordt ingedrukt”, zegt korpschef Alain Meerts. “Vooral het gedeelte tussen Banden Roelandts en de bocht naar Merchtem is problematisch, in beide richtingen. Dat er tegen mekaar geracet wordt, sluit ik niet uit maar we hebben ook al vastgesteld dat mensen er hun sportwagen komen testen die ze voor een weekendje gehuurd hebben. Alle teugels los dus en dat geeft blijkbaar op zo’n baan nog meer een kick dan op een autosnelweg of op de Ring, waar dit ongetwijfeld ook gebeurt.”

De laagvliegers onmiddellijk tot de orde roepen zit er niet in. “We werken zonder interceptie bij die controles. Dat is moeilijk haalbaar met onze capaciteit aan manschappen. Bovendien zou ik mijn mensen niet tegen meer dan 200 km/u hun leven laten riskeren. De overtreders worden sowieso gedagvaard voor de rechtbank. Zij zullen het zeker ‘voelen’...”

Het is ongelooflijk dat er nog geen zwaar dodelijk ongeval is gebeurd bij zulke snelheden. Je wil het niet wensen maar dan pas zullen sommigen hun ogen wél opengaan Alain Meerts, korpschef

“We doen nu al regelmatig controles en gaan dat blijven doen. Het is ongelooflijk dat er nog geen zwaar dodelijk ongeval is gebeurd bij zulke snelheden. Je wil het niet wensen, maar dan pas zullen sommigen hun ogen wél opengaan. Het is daarbij ook hallucinant dat het toch vaak om mensen uit de omgeving blijkt te gaan.”

Meerts wil wel dat er ook iets structureel veranderd. “We gaan dit met het nieuwe bestuur eens moeten bekijken. Het is te veel aan het worden. Bij momenten is het daar een echt racecircuit.”

Snelheidsbeperkende maatregelen

“Dat er op de Merchtemsesteenweg geregeld te snel gereden wordt is niet nieuw”, reageert schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA). “Omdat we ons zeer bewust zijn van het probleem wordt er geregeld gecontroleerd op snelheid. In het recente verleden werd er al een inhaalverbod ingevoerd op het eerste deel van de Merchtemsesteenweg. Het doel daarvan was onder meer al om de gemiddelde snelheid te milderen. Vanaf 2020-2021 zou het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) grondige werken uitvoeren op de steenweg. Dat is dan ook het uitgelezen moment om snelheidsbeperkende maatregelen te voorzien in de weginrichting. Dan kunnen we het probleem voor eens en altijd oplossen.”