Derde laadpaal voor elektrische auto's 01 september 2018

02u33 0 Meise Meise heeft er een derde laadpunt voor elektrische auto's bijgekregen. De dubbele laadpaal staat aan de Sportschuur van Wolvertem.

De Vlaamse regering wil tegen 2020 zo'n 60.000 elektrische voertuigen op onze wegen. In elke gemeente moet ook minstens één laadpunt komen. In Meise zijn er nu dus al drie: de andere staan aan de parking van het administratief centrum en in De Beauffortstraat in Meise-centrum. Een elektrische auto stoot geen CO2 uit en is dus per definitie beter voor de luchtkwaliteit. Meise wil tegen 2020 haar CO2-uitstoot met 20 procent verlagen. Het bestuur ondertekende hiervoor het Burgemeestersconvenant. Rijden op elektriciteit helpt deze doelstellingen te behalen. De laadpalen in Meise worden uitgebaat door Allego. Zij werken met verschillende laadabonnementen (laadpassen en apps) samen.





(DBS)