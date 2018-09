De Zonnebloem even omgetoverd in Zweinstein 04 september 2018

GO! Basisschool De Zonnebloem koos dit jaar als thema 'magie' om het schooljaar in te zetten. "Op het einde van vorig schooljaar kregen onze leerlingen een toegangsticket", zegt directeur Dirk Piessens. "Dat moesten ze deze ochtend (gisterochtend red.) laten zien aan de schoolpoort. De bedoeling was ook dat ze creatief waren in het kiezen van hun outfit. Ook in thema 'magie' natuurlijk. We hebben ook muziek, animatie en een magische fotostand voorzien waar onze leerlingen, met hun vriendjes, ouders, broers en zussen op de foto kunnen."





(DBS)