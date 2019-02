Corruptiezaak tegen Eddy Merckx verjaard WHW

13 februari 2019

17u12 0 Meise Wielerlegende Eddy Merckx zal zich niet moeten verantwoorden voor corruptie. Volgens de Brusselse raadkamer is het hele dossier verjaard. Ook medeverdachten Gerald Noon, de voormalige korpschef van de politie Brussel Zuid en hoofdcommissaris Philippe Boucar komen zo goed weg.

Commissaris Boucar, die bekendstaat als een expert inzake het hooliganisme in België en verschillende belangrijke functies bekleedde bij de politie van Brussel Zuid, kwam in april 2008 in opspraak toen onderzoeksrechter Jean-Claude Van Espen huiszoekingen liet uitvoeren in zijn privéwoning en in het commissariaat waar hij werkte. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar feiten van corruptie, waarin commissaris Boucar een spilfiguur zou geweest zijn, samen met Harry V.D.P., een burger die werkte op de aankoopdienst van de politie van Brussel Zuid. Beiden zouden gesjoemeld hebben met aanbestedingsprocedures, waarbij ze de ingediende biedingen nakeken en met de laagste prijs naar een ‘bevriende ondernemer’ stapten.Die offerte moest dan wel geantidateerd worden, zodat het leek alsof alles toch wettelijk verlopen was. Als die bevriende ondernemer toch niet onder de prijs van de concurrenten raakte, zouden Boucar en V.D.P het politiecollege voorgelogen hebben en zijn bod toch als het beste voorgesteld hebben. Daarvoor zouden ze ook hulp gekregen hebben van oud-korpschef Gerald Noon.

Eddy Merckx’ fietsen

Op die manier zouden onder meer 28 Toyota’s aangekocht zijn, maar ook bijvoorbeeld 700 joggingpakken, 29 go-carts om kinderen wegwijs te leren op het verkeersparcours van de zone, en 46 Merckx-fietsen. In ruil zouden de betrokkenen geschenken gekregen hebben maar ook voordelen in natura genoten hebben. Een autohandelaar zou wagens ter beschikking gesteld hebben voor privéreizen.Zo zou Boucar op vraag van Merckx in de enveloppen van de andere mogelijke leveranciers hebben geneusd en hun prijzen hebben doorgespeeld aan Merckx, en ze zouden de datum op zijn offerte hebben vervalst. In ruil voor de vriendendienst zouden de politiechef en zijn vrouw elk een topmodel van Merckx cadeau gekregen hebben.

Beroep mogelijk

In het dossier wou het Brusselse parket naast Boucar, Noon, V.D.P. en Merckx nog negen andere verdachten vervolgen. De raadkamer was echter van oordeel dat de feiten verjaard waren, zodat het niet tot een proces kan komen. Het Brusselse parket kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer.