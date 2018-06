Commotie over stemming liberalen op lijst LB+ 27 juni 2018

Maandagavond is het tot hevige discussies gekomen tussen liberale voor- en tegenstanders van de nieuwe open lijst LB+ in Meise. De Open Vld'ers moesten stemmen over de negen liberale plaatsen op die lijst, maar tientallen van hen mochten geen stem uitbrengen. "Logisch als ze hun lidgeld niet op tijd betaald hebben", zegt Open Vld-voorzitter Stanislas Lanckriet.





"Zeker zestig leden van Open Vld hebben geen uitnodiging gehad om te stemmen over de liberale leden op de lijst van LB+", fulmineert Luc Goeman. Die LB+ is een samenstelling van enkele CD&V-dissidenten waaronder huidig burgemeester Jos Emmerechts en enkele verkozen Open Vld'ers zoals voormalig burgemeester Roger Heyvaert en ex-schepen Virginie De Klippel. Maandagavond moesten de liberalen hun stem uitbrengen over welke leden de negen plaatsjes op de lijst zullen bemannen. "Door naar tientallen mensen geen uitnodiging te versturen, werd de stemming gemanipuleerd", gaat Goeman verder.





"Het klopt dat een aantal mensen geen uitnodiging kreeg, maar dat is logisch wanneer ze hun lidgeld pas in april of mei betaalden", verdedigt Open Vld-voorzitter Stanislas Lanckriet zich. "Pas in het kwartaal na de betaling van dat lidgeld is een lid stemgerechtigd. Dat betekent in dit geval pas op 1 juli. Enkele tegenstanders van ons project hebben massaal extra mensen lid gemaakt, maar vergaten hen te zeggen dat ze lidgeld moesten betalen. Alles is dus volgens het boekje verlopen."





Van de 161 stemgerechtigden brachten er 91 een stem uit. 76 keurden de lijst goed, 15 stemden tegen. De voorstelling van de lijst van LB+ vindt in september plaats. (RDK)