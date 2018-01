Commissie buigt zich over pijnpunten audit 02u30 0

De gemeenteraad heeft beslist om een gemeentelijke commissie op te richten die de vernietigende audit door de Vlaamse overheid moet bespreken. Begin november kwamen heel wat bestuurlijke mistoestanden aan het licht in een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen. Zo worden sommige personeelsleden beschermd, waardoor het moeilijk is voor leidinggevenden om op te treden als ze over de schreef gaan. Bij de diensten werd niet alleen onkunde vastgesteld, maar ook een gebrek aan controle. Procedures worden dan weer opgesteld, maar niet gevolgd. De opmerkingen in de audit met betrekking tot de werking van de gemeentelijke administratie zullen door de commissie besproken worden en er zullen ook concrete actiepunten ter verbetering worden voorgesteld.





Naast de organisatorische chaos werden zoals bekend mogelijk strafbare feiten vastgesteld. De integriteit van sommige bestuursleden wordt daarbij zelfs in vraag gesteld. Het dossier wordt uitgeplozen door de anticorruptiecel van de federale politie. Ook Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte is met een onderzoek belast. (DBS)