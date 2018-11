Collectieve sanering stookolietanks DBS

30 november 2018

17u55 0 Meise De gemeente organiseert een collectieve sanering van stookolietanks. Wie zijn stookolietank niet meer gebruikt moet deze verplicht leegmaken. Afhankelijk van de grootte is ook het reinigen en verwijderen verplicht.

De dienst Leefmilieu heeft een prijsaanvraag gedaan bij firma’s die oude stookolietanken saneren. De prijs varieert door factoren zoals bovengronds of ondergronds, tankinhoud, bereikbaarheid,... Maar door de schaalgrootte heeft de gemeente interessante voorwaarden kunnen bedingen en een firma uitgekozen.

Al veertig burgers zijn ingeschreven voor de gezamenlijke sanering maar aansluiten is nog mogelijk. Op de infoavond op dinsdag 18 december om 19 uur in het administratief centrum licht de gekozen firma haar aanpak toe. Iedereen is vrij om al dan niet in te gaan op het voorstel.