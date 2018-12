Chef Hof ter Imde krijgt boek cadeau van levenspartner voor 30-jarige carrière DBS

27 december 2018

15u10 0 Meise Chef-kok Erik Denayer van restaurant Hof ter Imde staat 30 jaar in de potten te roeren. Al die jaren inzet en passie werden nu geboekstaafd door zijn levenspartner Anne Gies met als resultaat 65 pagina’s vol anekdotes en verhalen, rijk geïllustreerd met foto’s en documenten.

15 jaar geleden kwam chef Erik Denayer naar het Hof ter Imde in Meise nadat hij nog eens 15 jaar vroeger, op zijn achtentwintigste, chef werd in zijn eerste eigen zaak : De Plezanten Hof in Kobbegem. Een naam die klinkt als een klok in een ruime regio rond Asse.

Vijftien jaar later leert hij in Meise het ‘Boones hof’ kennen en wordt er direct verliefd op. De zomer van 2003 loopt al op zijn laatste benen als Erik Denayer er zijn Hof ter Imde opent. Hij staat er sindsdien al 15 jaar aan het fornuis om zijn vele trouwe gasten en hun smaakpapillen te verwennen. Uiteraard doet hij dat niet alleen maar kan hij rekenen op een schare trouwe en ervaren medewerkers.

Zoveel inzet, zoveel jaren lang, dat vroeg om een bijzondere geste. Die kwam er dank zij Anne Gies, stemcoach bij de VRT en Erik’s bezielende partner. Zij schreef als cadeau een boek voor en over haar Erik, zijn jeugd, zijn opleiding, zijn werk en zijn passie.

“‘15 jaar Hof ter Imde/30 jaar Chef’ is een vermakelijk, pretentieloos boek. Het is luchtig, voorzien van de nodige humor en geïllustreerd met heel wat foto’s”, zegt Gies.

Erik Denayer behoort dan ook tot de gilde van 33 ‘Masterchefs van België’. Er werden al 1.000 exemplaren van het boek gedrukt. Het is niet te koop in de boekhandel maar wordt aan de klanten van ‘Hof ter Imde’ gratis uitgedeeld als eindejaarscadeau. Op zijn beurt wil chef Denayer namelijk zijn cliënteel bedanken. Of om het met zijn woorden te zeggen: “Het moet niet altijd een keukenhanddoek zijn.”

Het voorwoord werd overigens geschreven door niemand minder dan chef-kok Peter Goossens van ‘Hof van Cleve’, de onbetwiste nummer één in Vlaanderen.