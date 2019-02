Burgers krijgen meer inspraak in gemeenteraad DBS

19 februari 2019

16u27 0 Meise Inwoners kunnen voortaan ook zelf voorstellen en vragen over het beleid en de dienstverlening van de gemeente op de agenda van de gemeenteraad brengen. Dat is vastgelegd in het nieuwe huishoudelijk reglement.

“We verbinden er wel enkele voorwaarden aan”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Katrien Uyttersprot (N-VA). “Zo moeten onder andere minstens 150 inwoners van de gemeente Meise ouder dan 18 jaar een voorstel steunen om ontvankelijk te zijn. Het blijft uiteraard de gemeenteraad zelf die finaal een beslissing neemt.”

Burgers hadden al de mogelijkheid om een schriftelijk verzoekschrift in te dienen of om een concrete mondelinge vraag te stellen aan de gemeenteraad tijdens het vragenhalfuur. “Wij behouden deze instrumenten en gaan nu nog een stap verder.”

“Wij willen het vertrouwen in de politiek versterken door meer transparantie”, vult burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) aan. “De burger moet opnieuw centraal staan in het beleid. We willen mensen actief betrekken en verbinden. Deze filosofie zit ook verankerd in de nieuwe spelregels van de gemeenteraad. Mensen kunnen vandaag al de gemeenteraad herbeluisteren via de website. Nu hebben we ook een nieuw instrument voor burgerparticipatie.”

Naast deze aanpassingen werden de spelregels in het huishoudelijk reglement ook opgefrist en in lijn gebracht met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Verder zet het reglement in op digitalisering én op permanente vorming van mandatarissen.