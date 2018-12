Burgemeester Emmerechts zegt ‘adieu’ Ook schepen Verbeke en gemeenteraadsvoorzitter De Ridder houden politiek voor bekeken Dimitri Berlanger

04 december 2018

17u09 0 Meise Huidig burgemeester Jos Emmerechts en schepen Wim Verbeke stappen net als gemeenteraadsvoorzitter Steven De Ridder uit de politiek. De drie vrienden, allen deel uitmakend van de fractie LB+, zijn tot het besluit gekomen dat hun rol is uitgespeeld en zetten er samen een punt achter. “We kijken terug op mooie en vruchtbare jaren, maar na 24 jaar is het tijd voor de nieuwe generatie.”

Jos Emmerechts, Wim Verbeke en Steven De Ridder stapten eind 2016 gezamenlijk op bij CD&V na interne strubbelingen. Ze verenigden zich in de aanloop naar de verkiezingen met liberalen en onafhankelijken op de LB+-lijst. Ondanks een score van meer dan 29 procent in oktober werden ze door de andere partijen buitenspel gezet. Samen Anders, Pro en N-VA sloten een bestuursakkoord. Emmerechts behaalde nog 1.014 stemmen, Verbeke 746 en De Ridder 304. De open vraag of ze zich nog voor een rol op de oppositiebanken konden opladen, wordt nu beantwoord.

Na respectievelijk 24 jaar (Emmerechts en De Ridder) en 18 jaar (Verbeke) meegedraaid te hebben in de Meisese politiek hebben ze nu beslist om niet meer te gaan zetelen in het nieuw bestuur. Emmerechts en Verbeke verzaken aan hun gemeenteraadszitje en ook De Ridder laat dus zijn plaats als opvolger voor wat ze is. “Na 24 jaar is het tijd dat andere mensen in de politiek onze plaats innemen”, klinkt het.

Vruchtbare jaren

“Niettemin kijken we terug op mooie en vruchtbare jaren”, zegt uittredend burgemeester Willy Emmerechts. “Er is veel werk geleverd en er zijn mooie dingen gerealiseerd in die 24 jaar. Ik hou persoonlijk de mooiste herinneringen over aan het feit dat ik de mensen, waar mogelijk, al die jaren heb kunnen en mogen helpen. Ook op de renovatie van de kleedkamers en keuken van het Willy Vandenbergecentrum kijk ik met plezier terug, net als op het feit dat ik er in mijn zes jaar als schepen van Openbare Werken in ben geslaagd om ons wegennet grondig te renoveren.”

Dat ik de mensen heb kunnen helpen, daar heb ik de mooiste herinneringen aan Willy Emmerechts (LB+)

Emmerechts (62) en De Ridder (63) gaan met pensioen. Huidig sportschepen Wim Verbeke (46) gaat zich meer op zijn professionele bezigheden focussen. Hij krijgt nieuwe opportuniteiten bij zijn werkgever Colruyt die meer tijd van hem zullen vergen. “Ik ben vooral fier op de realisatie van de Sportloods waarin de vzw Gym en Dans nu huist, op de mobiele indoor petanquepleinen en de vernieuwing van vele speeltuinen.”

Beiaard

Steven De Ridder moet niet lang nadenken over zijn ‘hoogtepunt’. “De 140.000 euro die ik bijeen heb kunnen ‘bedelen’ om een nieuwe beiaard in de Sint-Martinuskerk te kunnen plaatsen”, klinkt het spontaan. “Ook het bijhorend volksfeest toen koningin Paola deze kwam inhuldigen in 2002 was memorabel. Daarnaast zijn ook de bouw van de kantine van KFC Meise en het synthetisch veld en de bouw van het Frans Lathouwerstadion in Wolvertem - iets waar honderden mensen van kunnen genieten - zaken om trots op te zijn. We hebben dat allemaal kunnen verwezenlijken dankzij de steun van het toenmalig college en Guy Keymolen, destijds voorzitter van SC Wolvertem.”

Memorabel was de inhuldiging van de nieuwe beiaard in de Sint-Martinuskerk. Het was een echt volksfeest, met koningin Paola als special guest Steven De Ridder (LB+)

Christine De Cubber en Pol Aerts zijn in principe de eerste opvolgers voor Emmerechts en Verbeke bij LB+. “We hebben er samen van genoten en geven met veel plezier de fakkel door aan de nieuwe generatie”, aldus nog de drie.