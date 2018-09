Briljant voor Richard en Eliane 07 september 2018

Richard Geysels (88) en Eliane Vercleyen (87) zijn zopas op het gemeentehuis in Meise gehuldigd naar aanleiding van hun briljanten huwelijk. Het echtpaar is 65 jaar getrouwd en verhuisde vijf jaar geleden omwille van de kinderen van Geraardsbergen naar onze regio. Richard was 40 jaar beroepsmilitair in Duitsland, Eliane werkte in het onderwijs. Van de koning kregen ze een mooie medaille en van het gemeentebestuur mochten ze een mand vol streekproducten en een herinneringsdiploma in ontvangst nemen.





(DBS)