Brandweer moet geknelde bestuurder bevrijden 30 april 2018

Bij een ongeval op de A12 richting Brussel is zaterdagochtend een man zwaargewond geraakt. Ter hoogte van Wolvertem verloor de bestuurder de controle over het stuur, waardoor hij tegen de middenberm knalde. Vervolgens ging de wagen tweemaal over de kop. De chauffeur, die vermoedelijk naar huis reed na een nachtje stappen in discotheek Carré in Willebroek, zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.





Door het ongeval was de A12 richting Brussel een uur lang bijna volledig versperd. Het verkeer moest er over de pechstrook. (DBS/RDK)