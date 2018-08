Blootvoets wandelen in Plantentuin dit weekend 17 augustus 2018

De Plantentuin van Meise opent morgen in de marge van het Wonderweekend het 'Verwonder-Je-Voeten-Pad'. Het gaat om een pad van één kilometer dat je blootvoets moet afleggen en waarvan de ondergrond aangelegd werd met natuurlijke materialen zoals modder, water, mos en boomschors. Het Wonderweekend is een beleving van 24 uur waarbij men met het hele gezin in de Plantentuin kan overnachten in kartonnen tenten die men eerst zelf heeft beschilderd. Tijdens het verblijf zijn er nog meer activiteiten gepland zoals een avondshow, een fakkeltocht, kampvuren en een gezamenlijk ontbijt. De Plantentuin van Meise toont met dit blotevoetenpad, het allereerste in zijn soort in de provincie Vlaams-Brabant, naar eigen zeggen "opnieuw haar ambitie om haar publiekswerking te verstevigen en wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse toegankelijk te maken voor het brede publiek." (WHW)