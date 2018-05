Bijenfeest Plantentuin 26 mei 2018

Het startschot van de Week van de Bij wordt zondag gegeven in de Plantentuin met een bijenfeest voor jong en oud. Doorlopend zijn er workshops en activiteiten voor het hele gezin. Je kan speciale soorten honing en gin gemaakt van bloemen proeven, kijken hoe imkers oude technieken tonen om korven te vlechten en waswafels gieten. Verder verneem je alles over bijvriendelijke tuinen en duurzame moestuinen. Speciaal voor de kinderen zijn er boeiende bijenverhalen, waskaarsjes rollen, zaadbommen draaien, insectenhuisjes knutselen en je even laten schminken als een bij. Het bijenfeest vindt plaats zondag van 13 tot 17.30 uur. (DBS)