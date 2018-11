Bib doet mee aan ‘Groot Dictee Heruitgevonden’ DBS

10 november 2018

18u18 0 Meise Ook in de bibliotheek van Meise kunnen de liefhebbers binnenkort hun kennis van de Nederlandse spelling opnieuw uittesten tijdens het ‘ Groot Dictee Heruitgevonden’.

Het gaat om een idee van de bibliotheek van Mechelen en werd vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd. Op vrijdag 7 december doen opnieuw meer dan zestig bibliotheken verspreid over heel Vlaanderen en Brussel mee, waaronder die van Meise.

De nieuwe formule is afgestemd op het bibliotheekpubliek. Het gaat niet alleen om correct spellen. Taalplezier en creativiteit centraal. Alles draait om een grappige tekst, geschreven door de jonge auteur Ans De Bremme.

Voorlezer in de bibliotheek van Meise is Luce Lemmens. De avond wordt gepresenteerd door Monika Macken. Het aantal plaatsen in de bibliotheek is beperkt. Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan tot en met 3 december zolang er nog plaats is. Stuur een e-mail naar info@bibmeise.be om je aanwezigheid te bevestigen.