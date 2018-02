Bewoners uur zonder stroom 07 februari 2018

In Meise en een stukje Wolvertem hebben gisterenmiddag zowat 1.000 gezinnen een uur zonder stroom gezeten. Dat was onder meer het geval in de Blokvijverstraat, Halewijnweg, Kaarlijkstraat, Krogstraat, Brussegemsesteenweg, Oppemstraat en Gemeenteplein. De panne begon om iets na 13 uur en was een uurtje later opgelost. (DBS)