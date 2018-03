Bewoners niet gediend met kap laanbomen 14 maart 2018

02u38 0 Meise Bewoners van Putteveld en Dagwanden zijn verontwaardigd dat de bomen in hun straten worden gekapt. Volgens de gemeente is het merendeel 'rotversleten'.

Jos Vermeiren en Paul Luypaert kregen zopas tot hun grote verbazing een brief van de gemeente in de bus. "Er zouden een aantal inwoners gevraagd hebben om de bomen te verwijderen", staat erin te lezen. "De bomen zouden in de weg staan van voetgangers en het voetpad beschadigen."





Plan bestaat niet

Nochtans heeft Luypaert niet het gevoel dat er een probleem is. "Er wordt gesproken over een heraanplanting in het najaar", zegt Luypaert. "Ik wilde dat plan inkijken, maar op de gemeente wisten ze van niets. Het blijkt dus gewoon niet te bestaan. De klagers krijgen gehoor, maar wij worden voor voldongen feiten gesteld. We vragen gewoon inspraak. En wat met de gezonde bomen die er nu nog staan?"





Geen collegebeslissing

Gemeenteraadslid Marie-Jeanne Thaelemans (Groen) interpelleerde gisteravond over de kwestie op de gemeenteraad. "Er bestaat zelfs geen collegebeslissing voor. In een naburige straat, de Knikkershof, is de kap zelfs al begonnen, maar blijkbaar meteen weer stilgelegd. Dit kan niet zomaar."





"Die lanen stonden al op de planning van vorig jaar", reageert schepen van Leefmilieu Paul Van Doorslaer (N-VA). "80 procent van die bomen is rotversleten. Zij vormen dan ook een gevaar. Er komen trouwens veel meer bomen bij dan er gekapt worden. De esdoorns die in de plaats komen zijn veel geschikter om langs lanen te planten, want hun wortels groeien recht naar beneden."





(DBS)