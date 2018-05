Bewegwijzering nieuw wandelnetwerk 19 mei 2018

Deze maand starten Toerisme Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) met de plaatsing van de bewegwijzering van het wandelnetwerk Brabantse Kouters in de gemeenten Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Affligem, Asse en Wemmel. In een eerste fase worden houten palen geplaatst, die vanaf juni voorzien worden van knooppuntenbewegwijzering. Op zondag 23 september wordt het wandelnetwerk feestelijk geopend in Oppem (Meise). (DBS)