Betonwagen zakt weg in gracht 15 februari 2018

Een betonmolen is gisterenmiddag een gracht ingesukkeld in de Papenboskant. Er vielen geen gewonden. "De waterleidingen in de straat worden momenteel hersteld en vandaag werd er opnieuw beton gegoten. Helaas maakte de vrachtwagenbestuurder een verkeerd manoeuvre toen hij achteruit reed", vertelt buurtbewoner Willy Kerremans. "Door alle werken is de grond erg zacht geworden, waardoor de vrachtwagen zijn grip verloor en wegzakte in de gracht. Het beton werd uiteindelijk overgepompt naar een andere betonwagen. Daarna kon het voertuig op eigen kracht weer vrijkomen."





Door het incident was de Papenboskant voor enkele uren moeilijk bereikbaar. (VDBS/DBS)