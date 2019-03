Bestel nu ook je frieten online Geen wachtrijen meer in nieuw filiaal van frituur Den Dries op Stationsstraat DBS

29 maart 2019

15u00 0 Meise 33 jaar na de start van frituur Den Dries in Wolvertem opent uitbater Jo ‘Frit’ Van Den Brande een tweede zaak in de Stationsstraat. Hij heeft er de vroegere ‘Frietkeet’ overgenomen maar het wordt geen alledaagse frituur. “Klanten hoeven er niet meer aan te schuiven, bestellen kan énkel nog online”, zegt Jo.

Wie vanaf 3 april zin heeft in een frietje in Wolvertem en omgeving kan zich achter zijn computer zetten of een app op zijn smartphone openen. “We gaan volledig de online toer op”, licht Jo ‘Frit’ toe. “We hebben daartoe de voormalige ‘Frietkeet’ overgenomen die in een pand op de Stationsstraat gevestigd is.”

Via het bestelplatform ‘one2three’ kan je je bestelling doorgeven. “We werken met blokken van een kwartier waarin we telkens vijf klanten aanvaarden. Je geeft je bestelling door en geeft ook aan of je het hier gaat opeten of meeneemt. Betalen is ook online voorzien via Bancontact.”

Koude frieten hoeft niemand niet te vrezen. “Tien minuten voor zijn bestelling aan de beurt is sturen we een sms naar de klant. Zodanig dat alles klaar ligt op een plateau: een potje stoofvlees, een frikandel, een potje mayonaise,… Maar pas op het moment dat hij of zij er is beginnen we te bakken. We willen niet dat mensen met koude of platte frieten naar huis moeten als ze dan eens een kleine vertraging hebben. Dat is slechte reclame.”

Jo garandeert dezelfde kwaliteit als in de andere ‘gewone’ frituur. “We werken gaan hier op dezelfde manier werken. Met hetzelfde frietvet, dezelfde sauzen… Alles is identiek aan het origineel. Ook hier worden de frieten manueel gesneden. Geen diepvriesfrieten bij ons. Onze bedoeling was aanvankelijk om het online concept in de gewone frituur te integreren maar daar zijn we van af gestapt. Dan zou je de andere klanten veel te lang moeten doen wachten.”

Het voordeel voor wie online bestelt is dan ook duidelijk. “Ze zullen niet meer moeten aanschuiven. In Den Dries stonden de mensen vorige zondag tot buiten. Dat is minimum een half uur wachten. Die wachtrijen gaan blijven maar we gaan toch wel wat klanten kunnen wegtrekken. Als is het vooral de bedoeling om ook nieuw cliënteel aan te trekken natuurlijk. Ik ben er van overtuigd dat dit gaat lukken met dit concept, zelfs vanuit de ruimere regio. Het zal in de nieuwe zaak ook aangenamer zijn om te zitten. We hebben er 30 zitplaatsen.”

“Of er zich dan helemaal niemand meer spontaan kan aandienen? Hier staat altijd een tablet waarbij we wel marge voorzien om ook die persoon dan tussendoor te helpen. Maar het is toch vooral de bedoeling om alles online te bestellen.” https://frituurdendriesonline.one2three.be