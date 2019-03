Beschermde pastorie wacht al 13 jaar op restauratie: “Ook nageslacht moet kunnen genieten van dit prachtige gebouw" Kerkfabriek wil ontmoetingsruimte maken van historisch pand Dimitri Berlanger

26 maart 2019

18u18 0 Meise De monumentale 17de eeuwse pastorij van Oppem is dringend aan restauratie toe, maar die laat al 13 jaar op zich wachten. De Kerkfabriek trekt nu aan de alarmbel over de slechte staat van het beschermde pand. “We willen van het gebouw een ontmoetingsplaats maken, waar onder meer tentoonstellingen georganiseerd kunnen worden."

De immense pastorie in de Processieweg uit de tweede helft van de 17de eeuw is beschermd door Vlaanderen. Ze werd gebouwd in opdracht van de abdij van Grimbergen. Dat zo’n immens bouwwerk in een klein gehuchtje werd opgetrokken, had alles te maken met rijkdom van dergelijke abdijen in die tijd.

‘Korset’

De pastorie is vandaag eigendom van de Kerkfabriek. De laatste pastoor stierf in 2000, sindsdien staat het gebouw leeg en valt het ten prooi aan de tand des tijds. “Vooral de stabiliteit van de achtergevel is problematisch”, vertellen Jan Stallaert en Johan Reygaerts, voorzitter en secretaris van de Kerkfabriek. “Daar heeft men té grote ramen ingestoken, waar een structuur van de 17de eeuw niet op voorzien is. Uiteindelijk heeft Erfgoed Vlaanderen het geheel in een ‘corset’ gestoken met stalen trekkers om de stabiliteit te verzekeren. Het ziet er wel erger uit dan het in werkelijkheid is (lacht).”

De restauratie is een zaak van lange adem. “Er zijn heel wat onderzoeken uitgevoerd. In 2008 is er een aanbesteding gebeurd, maar daarna is het dossier in Brussel blijven ‘hangen’. In 2014 hebben we uiteindelijk de goedkeuring gekregen van Onroerend Erfgoed voor de subsidiëring. Probleem is wel dat die regeling intussen veranderd is en wij als Kerkfabriek mogelijk voor 40 procent zelf moeten opdraaien.”

Intussen is er wel al een architect aangesteld. “Nu moeten we het beheersplan goedgekeurd krijgen, zodat de bestekken voor het restauratiedossier opgemaakt kunnen worden. Naar schatting kan het nog zeker vijf à zes jaar duren vooraleer de werken kunnen beginnen. Intussen zijn we 13 jaar bezig. Maar we werpen niemand een steen en hebben de indruk dat er toch wat beweging in komt.”

Open erfgoed

De plannen zijn duidelijk. “We gaan voor een toeristische ontsluiting en willen de benedenverdieping inrichten als ontvangstruimte. Het moet ‘open erfgoed’ worden waarbij de pastorie zeker in de weekends open zal staan voor wandelaars. Ook tentoonstellingen moeten hier kunnen plaatsvinden. Mogelijk gaan we op de eerste verdieping een woning voorzien, maar daarvoor moeten we zelf op zoek naar geld.”

Wat wel onder de renovatie valt is de stabiliteit, het metselwerk, het buitenschrijnwerk, het dak met waterafvoer en de binnenafwerking. “Ook een vernieuwde verwarming en elektriciteit zijn te voorzien. Een raming van de kostprijs? Met twee miljoen euro komen we er niet. We hebben de moeilijkste weg gekozen, maar we willen dit prachtige gebouw met zo’n rijke geschiedenis bewaren voor het nageslacht.”