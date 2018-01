Beroep ex-ingenieur uitgesteld 02u42 0

De behandeling van de beroepsprocedure van Victor Emmerechts, de sjoemelende voormalige gemeentelijke ingenieur, is door het Hof van Beroep van Brussel uitgesteld naar de zitting van 7 mei. Dat gebeurde op verzoek van het Hof zelf, omdat een van de rechters ziek is. Emmerechts werd in 2012 ontslagen nadat bleek dat hij tien jaar lang zijn werkgever had bestolen. In oktober 2014 werd hij veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 18 met uitstel voor een waslijst van betichtingen. "Meer dan tien jaar graaide hij in de middelen van de gemeente om privé-investeringen mogelijk te maken", motiveerde de rechter zijn uitspraak, die algemeen als 'streng' werd ervaren. Emmerechts, die ook voor zes jaar uit zijn burgerrechten werd ontzet, ging dus wel in beroep. De uitspraak wordt verwacht in het najaar, vlak voor de verkiezingen dus...





(DBS)