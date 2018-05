Beiaardfeesten vieren einde WOI 23 mei 2018

De Beiaardfeesten staan komend weekend in het teken van het einde van de Eerste Wereldoorlog.





De feestelijkheden duren dit jaar uitzonderlijk twee dagen en kregen toepasselijk de themanaam 't Front @ Meysse mee. Op zaterdag kan je een ritje maken in legervoertuigen, de klokkentoren bezoeken, de beiaard bespelen en het oorlogsbier proeven. De avond word afgesloten om 20.30 uur met een optreden van Jane Darling. Zij brengt oorlogsliedjes van weleer terug tot leven. Zondag kan je van 10 uur tot 18 uur snuisteren tussen de standjes op de rommelmarkt. Van 13 tot 14 uur is er beiaardconcert en daarna doorlopend dans, kinderanimatie en gezangen van aan het oorlogsfront.





De Beiaardfeesten worden traditioneel afgesloten met de klokjesworp om 18 uur.