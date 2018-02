Beelden kunstenaar Paul Gregoir gestolen 26 februari 2018

02u43 0 Meise Uit de tuin van kunstenaar Paul Gregoir, in het Wolvertemse gehucht Rossem, werden afgelopen weekend twee beelden gestolen.

"Ze zijn effectief verdwenen", aldus Gregoir. "De beelden in inox - 'Sonnet der Verbondenheid' en 'De bevruchting' - stonden hier al 31 jaar. Ze wegen ook wel wat, dus ik vermoed dat de daders met de auto tot hier gereden zijn. Dit neem je niet zomaar even onder je arm mee."





Een waarde kan Gregoir - die ook het beeldhouwwerk ter ere van Eddy Merckx aan het administratief centrum maakte - niet meteen op de kunstwerken plakken. "Maar het is triest dat zoiets gebeurt. We wonen hier vrij afgelegen en zien ons nu verplicht om het hier nog beter te beveiligen. Alle andere kleinere beelden in de tuin hebben we al weggenomen. Enkel de grote en zware exemplaren hebben we laten staan. We hopen dat de beelden, die toch een grote sentimentele waarde hebben, toch weer opduiken." De kunstenaar heeft ook klacht ingediend bij de politie. (DBS)