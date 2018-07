Beachvolleytornooi Gurdilo opnieuw uitverkocht 30 juli 2018

Ruim honderd ploegen hebben afgelopen zaterdag deelgenomen aan de achttiende editie van het beachvolleybaltornooi van vzw Gurdilo in Westrode. 38 geoefende en 64 recreatieve ploegen streden er om de knikkers. De opbrengsten gaan naar een goed doel.





Na de snikhete dagen was het zaterdag eindelijk wat koeler, waardoor het voor de beachvolleyballers het ideale weer was om hun kunnen te tonen. De geoefenden begonnen er om 12 uur aan, de recreatieve spelers sloegen de eerste smashes vanaf 14 uur. De finales werden 's avonds bij kunstlicht gespeeld. Met 102 deelnemende ploegen was de achttiende editie volledig uitverkocht. De opbrengsten van het tornooi gaan ook dit jaar naar een goed doel.





(RDK)