Avondmarkt al aan 41ste editie toe 22 juni 2018

02u54 0 Meise Het centrum van Wolvertem maakt zich op voor de 41ste avondmarkt. Bezoekers kunnen er vanavond langs tientallen kraampjes kuieren en genieten van optredens en allerlei animatie.

De avondmarkt, die om 18 uur van start gaat, vindt dit jaar opnieuw in de Guido Gezellelaan, de Hoogstraat, het Gemeenteplein, de Stationsstraat en de Tramlaan plaats. Die vijf straten worden bezaaid met kraampjes, terwijl de kermisattracties op de Tramlaan staan. Tussendoor is er doorlopend animatie en muziek. Om 18.30 uur start de minidisco en een uurtje later staan The Fun Managers op het podium. Om 21 uur geeft Sergio het beste van zichzelf, waarna dj Joost de avond muzikaal afsluit. In de Stationsstraat zal jeugdhuis 't Sloefke zorgen voor een speciaal licht- en geluidsspektakel met haar eigen dj's. (RDK)