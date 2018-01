Auto knalt garage binnen 02u45 0 Foto Lukas De auto en de muur raakten zwaar beschadigd. Meise Langs de Kraaienbroeklaan in Meise is gisterochtend een auto door de muur van een woning gegaan. Gewonden vielen er gelukkig niet.

"Het ongeval gebeurde omstreeks 6.45 uur", klinkt het bij de lokale politie.





"Een automobilist reed tussen enkele geparkeerde wagens door en vloog uiteindelijk de garage van een woning binnen. Daardoor zat er een gapend gat in de muur. Even werd gevreesd dat de auto een gasleiding geraakt had en dat de woning mogelijk zou instorten, maar dat bleek twee keer vals alarm te zijn."





De brandweer kwam ter plaatse om de gevel te stutten, de wagen werd getakeld. Hoe het ongeval initieel veroorzaakt werd, is niet duidelijk. (VDBS/DBS)