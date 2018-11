Auto belandt op dak: acht gewonden afgevoerd DBS

07 november 2018

14u45 5 Meise Op de A12 in Wolvertem is woensdagmiddag een spectaculair ongeval gebeurd in de rijrichting Antwerpen.

Een donkerkleurige Opel met acht inzittenden botste omstreeks 12.40 uur om onduidelijke reden tegen de middenberm, waarop de wagen overkop ging. De hulpdiensten rukten meteen massaal uit: naast de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West kwamen ook vier ziekenwagens en twee MUG’s ter plaatse. Alle inzittenden raakten gewond en werden afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Geen van hen verkeert evenwel in levensgevaar.

Door het ongeval was er ook heel wat verkeershinder. Op een bepaald moment was het veertig minuten aanschuiven op de A12 vanaf Meise. Er werd aangeraden om om te rijden via de E19. Rond 14 uur waren de takelwerken achter de rug en kon de rijbaan weer volledig opengesteld worden.